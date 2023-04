McConaughey und Harrelson lassen aufhorchen: Sind die Hollywood-Stars etwa Brüder?

Los Angeles - Es wäre eine echte Hollywood -Sensation: In einem Interview deuteten die Schauspiel-Stars Matthew McConaughey (53) und Woody Harrelson (61) an, sie könnten mehr sein als nur Kollegen und enge Freunde: nämlich Brüder! Alles nur ein großer Spaß... oder etwa doch nicht?

Im " Let’s Talk Off Camera "-Podcast platzte es aus McConaughey raus: Er könnte tatsächlich mit Harrelson verwandt sein! "Weißt du: wo ich anfange und wo er aufhört und wo er anfängt und ich aufhöre, war schon immer wie eine trübe Linie", sagte der "Interstellar"-Darsteller.

Für die "Apple TV+"-Serie "Brother From Another Mother" ("Bruder einer anderen Mutter") stehen sie nun erneut zusammen vor der Kamera. Doch glaubt man den Worten der Schauspieler, könnten sie im echten Leben sogar dieselbe Mutter haben.

Dass McConaughey und Harrelson gute Freunde sind, weiß in Hollywood eigentlich jeder. Unter Kritikern und Fans gleichermaßen gilt vor allem ihre Zusammenarbeit an der ersten Staffel von "True Detektive" als legendär.

McConaughey und Harrelson an der Seite ihrer "True Detective"-Kollegin Michelle Monaghan (47). © AFP/Frederick M. Brown

Alles nur Ähnlichkeiten und eine enge Bindung oder doch mehr? "Vor ein paar Jahren saßen wir in Griechenland herum und redeten darüber, wie nahe wir und unseren Familien sich stehen", fuhr McConaughey fort.

Dann die Überraschung - McConaugheys Mutter offenbarte: "Woody, ich kannte deinen Vater." Das Wörtchen "kannte" soll sie derart merkwürdig betont haben, dass die beiden Männer ins Grübeln gerieten.

"Wir haben weiter entschlüsselt, was dieses 'kannte' bedeutet und haben ein bisschen nachgerechnet und herausgefunden, dass [Harrelsons] Vater zur gleichen Zeit Urlaub hatte, als meine Mutter und mein Vater sich in ihrer zweiten Scheidung befanden. Dann gibt es mögliche Belege und Orte in West-Texas, wo es möglicherweise [ein Treffen] gegeben hat."

Einen DNA-Test soll es bisher allerdings noch nicht gegeben haben. Auch ob die Story womöglich etwas mit der kommenden "Apple TV+"-Serie der beiden zu tun haben könnte, ist bislang noch unklar.