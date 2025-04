Mia Julia sagt nach mehr als zwölf Jahren "Bye Bye, Bierkönig": Und sie ist nicht die einzige!

Fast 13 Jahre lang war Mia Julia (38) der Star in der Kult-Discothek "Bierkönig" auf Mallorca. © Clara Margais/dpa

Nur 500 Meter trennen den Bierkönig an der Schinkenstraße vom Partykonkurrenten Megapark an der Playa de Palma, doch der Weggang von Mia Julia fühlt sich an, wie das Ende einer Ära.

Seit 2012 war die Sängerin im Bierkönig zu Hause, zum offiziellen Saison-Opening vom 24. bis 27. April steht sie erstmals beim Konkurrenten Megapark auf der Bühne.

Auf Instagram verkündete die Freiluft-Disco, die in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, seine Neuverpflichtung mit den Worten: "Der Megapark bringt die verlorene Tochter zurück nach Hause!"

Was nur wenige wissen: Tatsächlich war es der Megapark, der Mia Julia erstmals auf die Insel brachte. 2012 luden die Macher die "Herzblatt"-Interpretin zum damaligen Opening ein, wie die Blondine in einem Instagram-Post verriet.

"Manchmal muss man auf sein Herz hören. Ich habe meine Gründe und hoffe auf das Vertrauen und dem respektvollen Umgang meiner Entscheidung", schrieb die Erotik-Darstellerin weiter. "Ich kann verstehen, wenn es sich für manche Menschen 'ungewohnt' anfühlt. Für mich ist es ein 'Zurück zum Ursprung' …"