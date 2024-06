Ermittler nennen erste Details zur Schumacher-Erpressung

Insgesamt sieben Weltmeister-Titel schnappte sich Formel-1-Legende Michael Schumacher (55) während seiner aktiven Laufbahn. © Gero Breloer/dpa

Die Täter hätten gegenüber Mitarbeitenden der Familie behauptet, über Dateien zu verfügen, an deren Nichtveröffentlichung die Familie interessiert sein dürfte, sagte am Montag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Sie hätten eine Zahlung in Millionenhöhe gefordert - sonst würden sie die Daten im Darknet veröffentlichen. Als Nachweis hätten die Täter einige Dateien an die Familie übersandt.

Durch "technische Maßnahmen" habe ermittelt werden können, dass die mutmaßlichen Erpresser von Wuppertal aus gehandelt hätten. Als Verdächtige seien zwei Männer (53, 30) verhaftet worden - Vater und Sohn. Beide stünden aktuell in einer anderen Sache unter Bewährung.

Die beiden Hauptbeschuldigten seien am 19. Juni auf einem Supermarktparkplatz in Groß-Gerau in Hessen verhaftet worden und befinden sich aktuell in Untersuchungshaft.