Nackenschlag für Schumi und seine Familie: Das ist die neue Entwicklung im Erpresser-Fall!

Michael Schumacher (55) und seine Familie wurden mit sensiblen, persönlichen Dateien erpresst. © Jens Büttner/DPA/dpa

Tatsächlich könnte auch der 53-jährige Vater des mutmaßlichen Mitwissers schon bald wieder den süßen Duft der Freiheit spüren. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, habe er Haftprüfung beantragt.

Über das Für und Wider wird am kommenden Donnerstag das Gericht entscheiden. So teilte es jedenfalls der zuständige Wuppertaler Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert am heutigen Dienstag mit.

Der Sohn des Tatverdächtigen war vor rund einer Woche gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von 10.000 Euro aus der U-Haft entlassen worden. Im Rahmen der Ermittlungen hatte sich der Tatverdacht gegen den 30-Jährigen nicht erhärtet.

"Wir werfen ihm nur noch Beihilfe vor, er ist wohl nicht der Initiator der Tat", hatte Baumert seinerzeit erklärt. Trotzdem musste der Mann vorläufig seinen Pass abgeben. Sein Vater hofft nun auf ein ähnliches Vorgehen.

Am 24. Juni bestätigte die Staatsanwaltschaft Wuppertal die zuvor bereits publik gewordenen Gerüchte, dass der siebenmalige Formel-1-Champion und seine Angehörigen um einen Millionenbetrag erleichtert werden sollten.