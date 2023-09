Formel-1-Cockpits werden immer rarer: Das ist Mick Schumachers Plan B!

Köln - Mick Schumacher (24) verlor im vergangenen Jahr sein Stammcockpit beim Formel-1 -Rennstall Haas, seitdem ist er als Ersatzfahrer für Mercedes tätig. Er will unbedingt zurück ins Cockpit - doch seine Optionen schwinden. Deshalb tüftelt er nun an einem Plan B!

Da seine Zukunft, die vor zwei Jahren noch ganz anders aussah, nun also immer unsicherer erscheint, muss sich der Sohn von Rennlegende Michael Schumacher (54) nun Gedanken darum machen, wie es ohne Stammplatz in der Formel 1 für ihn weitergehen soll, was er auch selbst kürzlich der Nachrichtenagentur SID bestätigte .

Obwohl Mick Schumacher (24) viel Lob für seine Arbeit als Mercedes-Testfahrer erhält, reicht es nicht für ein Formel-1-Cockpit in der kommenden Saison. © Hasan Bratic/dpa

Offenbar wurde das Management des 24-Jährigen vom Sportwagenprogramm von Alpine kontaktiert - allerdings nicht für die Formel 1, sondern eine der anderen Rennserien!

Zwar gehört Alpine einer der Formel-1-Rennställe, doch dessen Cockpits für die kommende Saison sind mit Esteban Ocon (26) und Pierre Gasly (27) bereits besetzt.

Deshalb könnte es für Mick Schumacher im nächsten Jahr etwa zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans gehen - angeblich wurde er von Alpine-Vizepräsident Bruno Famin bereits zu einer Testfahrt in einem LMDh-Boliden eingeladen.

Offiziell bestätigt wurde das bisher nicht, doch wenn Schumacher weiterhin im Rennsport unterwegs sein will, scheint ein Engagement bei Alpine eine realistische Option.

"Ich bin Rennfahrer. Alles, was ich machen will, ist gewinnen", erklärte der Ex-Haas-Pilot gegenüber SID. Ob er seinen Traum nun also einfach in einer anderen Rennserie umsetzt, wenn ihm keine Möglichkeit in der Formel 1 mehr bleibt?