Schumi jr. feiert Premiere im Silberpfeil

Barcelona - Mick Schumacher (24) ist total begeistert von seinem ersten Test im Mercedes Formel-1-Boliden ! Der Sohn des ehemaligen Rennsport-Stars Michael Schumacher (54) fuhr am Mittwoch 152 Runden in Barcelona und war hin und weg von dem Silberpfeil.

"Es war großartig. Ich habe eine Menge gelernt und es hat viel Spaß gemacht", schwärmte Schumacher über seinen Testeinsatz für den Reifenhersteller Pirelli. "Es war ein sehr produktiver Tag, wir haben alles abgespult, was wir wollten", fügte er hinzu.

Mick Schumacher (24) kam beim alten Arbeitgeber seines Vaters als Testfahrer unter. © Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP

"Diese Erfahrung wird mir in meiner Rolle definitiv zugute kommen. Ich weiß jetzt besser, worauf ich achten und woran ich arbeiten muss", sagte Schumacher, der nach zwei Jahren beim Formel-1-Rennstall Haas keinen neuen Vertrag mehr erhielt.

"Ich habe auch ein besseres Verständnis für alle Abläufe und die Arbeitsweise des Teams an der Strecke. Das ist ein Schlüsselfaktor für den Fall, dass ich einmal ins Rennen gehen müsste", so Schumi, der damit Premiere im Auto des Teams feierte, für das sein Vater Michael 2012 sein letztes Rennen in der Formel 1 bestritt.