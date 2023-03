Mit 43 Jahren an Krebs gestorben! Andrew Lloyd Webber trauert um Sohn Nick

Star-Komponist Andrew Lloyd Webber (75, r.) hat seinen ältesten Sohn Nick (†43) verloren. © Montage: Screenshot/Instagram/nicklwebbermusic, Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Die wohl größte Angst vieler Eltern ist für Musical-Legende Andrew Lloyd Webber ("Cats") traurige Realität geworden: Er hat seinen Sohn verloren.

Seinen schmerzlichen Verlust gab der Brite am Abend bei Twitter bekannt: "Ich bin erschüttert, mitteilen zu müssen, dass mein geliebter ältester Sohn Nick vor ein paar Stunden im Krankenhaus von Basingstoke gestorben ist. Seine ganze Familie ist versammelt und wir sind alle völlig fassungslos."

Nicholas Lloyd Webber (†43) war an Magenkrebs erkrankt und vor Kurzem in ein Hospiz verlegt worden, nachdem er sich eine schwere Lungenentzündung zugezogen hatte.

Erst vor wenigen Tagen hatte sein Vater in einem kurzen Video bei Instagram ein Update zum Zustand seines schwer kranken Sohnes gegeben und zugleich die Premiere seines Musicals "Bad Cinderella" in New York abgesagt. Sein Platz sei jetzt hier in England, hatte der 75-Jährige seinen Fans erklärt.