Mit nur 43 Jahren: US-Sängerin Irish Grinstead gestorben!

"Mit großer Trauer muss ich Euch mitteilen, dass meine wunderbare Schwester und Freundin heute Abend verstorben ist. Sie hat einen langen Kampf hinter sich und ist endlich in Frieden", wandte sich die Hinterbliebene bei Instagram an ihre Fans.

Als Mitglied der R'n'B-Gruppe "702" gelang Irish Grinstead in den 90er Jahren an der Seite ihrer Schwester LeMisha Grinstead (45) und Band-Kollegin Kameelah Williams (45) der Durchbruch.

Irish Grinstead (†43, l.) mit ihren Band-Kolleginnen Kameelah Williams (45, Mitte) und LeMisha Grinstead (45, r.). © Paras Griffin/Getty Images via AFP

Im Jahr 1996 hatte die Band "702" ihr Debüt-Album "No Doubt" veröffentlicht, ehe das Trio drei Jahre später mit seiner Single "Where My Girls At?" die Charts stürmte. 2006 löste sich die Gruppe auf, um elf Jahre später ihr Comeback zu feiern.

Auch Musikkollegen trauern nun um Bandmitglied Irish und ehren die verstorbene Künstlerin: "Möge deine wunderbare Seele in Frieden ruhen", schrieb etwa US-Rapperin Missy Elliott (52) bei X (ehemals Twitter) und betete für die Hinterbliebenen.

Es ist nicht der erste schwere Verlust, den die Familie verkraften muss: Im Jahr 2008 war bereits Irishs Zwillingsschwester Orish mit nur 27 Jahren an Nierenversagen gestorben.

Jetzt muss ihre ältere Schwester LeMisha voller Trauer auch von Irish Abschied nehmen: "Dieses Mädchen leuchtete so hell wie die Sterne! Sie war nicht nur äußerlich schön, sondern auch innerlich", würdigte sie ihre geliebte Schwester und bat Fans um Gebete für ihre Familie.