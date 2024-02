Model Lorena will nur Shampoo holen, doch am Ende eskaliert ihr Einkauf

Ein Teil von Lorena Raes (29) Sephora-Haul. © Screenshot/Instagram/lorena

Zurzeit hält sich das Model aus Niedersachsen in Los Angeles (USA) auf. Einen Drogeriemarkt gebe es zwar nicht in der Nähe, dafür aber einen "Sephora", so die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Da sei sie dann auch hin, obwohl sie wusste, dass es teuer werden würde. "Ich dachte mir, wenn ich das Geld für ein Taxi ausgebe, dann kann ich auch direkt das teure Shampoo kaufen, ist ja egal", erklärte sie amüsiert und frei von jeglicher Arroganz.

Viel mehr wollte sie dann auch wirklich nicht kaufen. Vielleicht noch eine Pickelcreme. Ende vom Lied: Die 29-Jährige kehrte mit einem Einkauf in Höhe von 440 Dollar, umgerechnet etwa 400 Euro, zurück. Ups.

"Warum passiert das immer? Why?", fragte sie sich und ihre Community. Viele ihrer rund 1,7 Millionen Follower dürften den Struggle in einer Parfümerie schon einmal selbst erlebt haben.

In Lorenas Tüte landeten dann unter anderem zwei Face Washs, Concealer, Bronzer und noch vieles mehr.

Immerhin hatte sie den eigentlichen Grund für ihren Shopping-Trip nicht vergessen. Shampoo und Conditioner brachte sie ebenfalls nach Hause.