Er wurde 83 Jahre alt: Mode-Legende Roberto Cavalli gestorben

Während er sich in den ersten Jahren seiner Karriere auf Frauenmode beschränkte, weitete er sein Sortiment später aus. Mittlerweile gibt es von Cavalli unter anderem auch Jeans, Schuhe, Accessoires und Kinderkollektionen.

Die Inspiration für seine auffallenden Muster: Der Italiener war ein großer Fan von exotischen Tieren, fand in ihnen Anreize für viele seiner Kreationen.

Bis heute sind seine Designs in Tierfell-Optik, mit denen er in den 70er Jahren seinen Durchbruch erlangte, weit bekannt, werden regelmäßig von großen Namen wie Kim Kardashian (43) und Jennifer Lopez (54) getragen.

Bereits in den vergangenen Tagen habe sich sein Gesundheitszustand verschlechtert, im Kreis seiner engsten Familie sei er schließlich verschieden.

Er sei nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren in seiner Heimatstadt Florenz gestorben, wie die Nachrichtenportale Ansa und Adnkronos am heutigen Freitagabend berichteten.

Robert Cavalli (†83) war ein großer Fan von exotischen Tieren - fand in ihnen Inspiration für seine Designs. (Archivbild) © April Fonti/AAP/epa/dpa

Auch das Modehaus Cavalli teilte am Freitagabend die traurigen News sowie einen Tribut für den italienischen Designer auf Instagram.

"Von bescheidenen Anfängen in Florenz gelang es Roberto, ein weltweit anerkannter Name zu werden, der von allen geliebt und respektiert wurde", heißt es in einem bewegenden Beitrag.

"Das Vermächtnis von Roberto Cavalli wird durch seine Kreativität, seine Liebe zur Natur und durch seine Familie, die er sehr schätzte, weiterleben."