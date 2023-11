MTV-Star über seine Sucht: So viel Geld ging für Drogen drauf!

New York - Mit der Reality-Show "Jersey Shore" flackerte ab 2009 eine Sendung über den Bildschirm des Senders MTV, bei der man eigentlich nur den Kopf schütteln, aber dennoch nicht wegsehen konnte. Einer der Hauptdarsteller, Mike "The Situation" Sorrentino (41) gab nun bekannt, wie viel Geld er in dieser Zeit für Drogen ausgegeben hatte.