Nach Schock-Diagnose: So tapfer kämpft Daniel Aminatis Frau Patrice gegen den Krebs

Dresden - Sie lässt sich nicht unterkriegen! Nachdem Moderator Daniel Aminati (49) und seine Frau Patrice am Sonntag öffentlich machten, dass die 28-Jährige an Krebs erkrankt ist, meldete sich die Dresdnerin nun erneut zu Wort.

Ihren Optimums hat die Dresdnerin nicht verloren, dass sie so viel Unterstützung bekommt, bestärkt die junge Frau ungemein. "Haltung bewahren - auch wenn mir oft zum Weinen zumute ist."

Auch Patrice' Mutter ist an ihrer Seite, besuchte ihre Tochter, obwohl diese laut eigener Aussage radioaktiv aufgrund der Feststellung der Tumormarker sei.

"Ich werde gesund, dafür kämpfe ich. Zusammen sind wir stark und ich werde es schaffen", postete die 28-Jährige am Montag in ihrer Instagram-Story.

Die 28-Jährige kann auf die Unterstützung ihrer Familie zählen. © Montage: Screenshot/Instagram/patrice.eva

Am Sonntag machte sie ihre Diagnose öffentlich. "An meinem Hals wurde schwarzer Hautkrebs festgestellt, der bereits Metastasen gebildet hat. Der erste Schritt ist getan: Der Primärtumor wurde mit einigen Lympfknoten entfernt", schrieb sie zu einem Bild auf Instagram, das sie in einem Krankenhaus-Bett zeigt.

Weitere Untersuchungen und Behandlungen stehen in der kommenden Zeit an.

"Die nächsten Monate werden herausfordernd, aber bei aller Ungewissheit, wissen wir: Wir haben uns - und das erfüllt uns mit Dankbarkeit", schrieb ihr Mann Daniel Aminati auf seiner Instagram-Seite.

Beide bekamen zudem jede Menge Nachrichten von Fans und Followern, die zusätzlich Kraft geben sollen.

Da kann man sich nur anschließen: Gute Genesung!