Nach Trennung: Sally gibt persönliche Einblicke in ihre neue Welt!

Sally Özcan (35) hat die Umzugszeit mit der Kamera begleitet. © Bildmontage: Sallys Welt/YouTube

16 Jahre lang war Sally mit ihrem Noch-Ehemann Murat Özcan (42) verheiratet. Im November vergangenen Jahres kam dann die überraschende Trennung. Die 35-Jährige entschied, das gemeinsame Haus zu verlassen und in eine eigene Wohnung zu ziehen.

"In letzter Zeit war viel los, versprochen, bald gibt es wieder Torten und Kuchen und alles, was ihr euch wünscht", schreibt die organisierte Bäckerin auf Instagram. In einem neuen Vlog wolle sie Einblicke in ihren Umzug und ihr neues Leben geben.

Das vergangene halbe Jahr musste die Mutter zweier Töchter eine Trennung, den Umzug und das Leiten eines Backimperiums unter einen Hut bringen.



"Wir haben zwei Monate bei meiner Cousine gelebt und es wird Zeit, dass wir wieder unser eigenes kleines Reich haben", erklärt Sally in ihrem neuen fast 30-minütigen YouTube-Video.

Als Erstes steht Ausmisten auf dem Plan. Zusammen mit ihren Freunden, die zum Teil auch bei "Sallys Welt" angestellt sind, wird jeder Kleidersack durchsucht, wobei es zu jeder Menge Lachern kommt.

"Die hat mal heimlich als Zahnarzthelferin gearbeitet, weil ich hab 20 weiße Shirts gefunden", lacht Freundin Jessi.

Nach einer kurzen Modenschau und Tanzeinlage dürfen mehrere Klamotten-Kisten die Wohnung verlassen. Einen sentimentalen Wert haben allerdings die Tanzschuhe ihrer "Let's Dance"-Teilnahme. "Ich hab Platz im Keller", witzelt Sally fröhlich.