"Nächsten Lebenstraum erfüllt": Chris Tall performt mit Ballermann-Stars auf Mallorca

Hamburg/Mallorca - Dass Chris Tall (34) Ballermann-Enthusiast ist, ist kein Geheimnis. Schließlich hat er 2024 gemeinsam mit Kool Savas (50) bereits seinen eigenen Malle-Hit "Schaf" veröffentlicht. Am Donnerstag erreichte das Malle-Fantum des Comedians nun seinen bisherigen Höhepunkt.

Gemeinsam mit Lorenz Büffel (46) ist Chris Tall (34) im Megapark auf Mallorca aufgetreten. © Bildmontage: Screenshots Instagram/christall_official

"Ich bin jetzt gerade im Megapark", beginnt der Comedian seine Instagram-Story. Neben ihm: Ballermann-Star Lorenz Büffel (46). Was dann folgt, kommt selbst für den 34-Jährigen überraschend. "Also ich gehe jetzt wirklich mit auf die Bühne?", fragt Chris den Malle-Sänger im Video weiter und wirkt sichtlich überrascht.

Nur kurze Zeit später steht Büffel auf der Bühne und performt seine größten Hits. Und plötzlich ruft der Sänger: "Bitte begrüßt eine Legende", so der 46-Jährige, während Chris mit tosendem Applaus als Star-Gast auf der Bühne empfangen wird.

Die Ballermann-Welt scheint dem Comedian auf keinen Fall fremd. Textsicher und mit synchronen Tanzeinlagen performen die beiden Entertainer gemeinsam den Partyhit "Pferdeschwanz" auf der Bühne - alles festgehalten auf Instagram. Dazu schreibt Chris: "Nächsten Lebenstraum erfüllt."

Während einer kurzen Musik-Unterbrechung richtet Chris auf der Bühne ehrliche Worte an das Publikum: "Für mich geht heute ein Traum in Erfüllung. Und jetzt darf ich heute hier stehen", so der Comedian weiter.

"Bitte macht es mit mir gemeinsam", appelliert der 34-Jährige und fordert die feierwütige Menge dazu auf, alle Hände nach oben zu strecken. Daraufhin stimmt der Comedian einen weiteren Hit von Büffel an und verabschiedet sich von der Bühne.