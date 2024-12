Nächster Tiefschlag für Jakub Merlan-Jarecki: Droht Kates Ex jetzt Ärger mit der Polizei?

Laut Polizeiangaben hat sich der Crash am Montagnachmittag am Bonner Verteiler in der Kölner Innenstadt zugetragen. Dabei soll Jakub mit seinem Wagen ein anderes Fahrzeug touchiert haben.

Reality-Star Kate Merlan (37) hat sich im Sommer dieses Jahres von ihrem Noch-Ehemann getrennt. © Bildmontage: Instagram/katemerlan (Screenshot)

Eine Anschuldigung, die die Reality-Bekanntheit so nicht stehen lassen will. "Ich werde auf jeden Fall über meinen Anwalt gegen die Polizei auf Schadenersatz klagen", versichert Jakub.

Schließlich sei es demütigend für ihn gewesen, dass er seinen Wagen nicht hätte weiter fahren dürfen.

"Ich stand da wortwörtlich im Regen und musste Freunde anrufen, damit die mich dort abholen. Das fühlt sich an wie in so einer Bananenrepublik", so der 29-Jährige.

Dass er seinen Lappen vor über einem Jahr abgeben musste, stimme zwar. Doch Jakub beteuert, dass das Verfahren damals mit einem Freispruch geendet habe. "Deshalb habe ich meinen Führerschein zurückbekommen."