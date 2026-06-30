Neues "Harry Potter"-Hörbuch mit Promi-Aufgebot: Nina Hoss und Daniel Brühl übernehmen Rollen

Berlin - Prominente Besetzung: Nina Hoss (50) und Daniel Brühl (48) übernehmen Sprechrollen in einer neuen "Harry Potter"-Hörbuchreihe.

Nina Hoss (50) spricht die Hogwarts-Professorin (Minerva McGonagall). © Fabian Sommer/dpa

Schauspielerin Hoss werde als Professorin Minerva McGonagall zu hören sein, Brühl als Harry Potters Widersacher Lord Voldemort, teilten der Streaminganbieter Audible und der digitale Verlag Pottermore Publishing mit.

Zu hören sind außerdem die Schauspieler Armin Rohde (Hagrid), Robert Stadlober (Professor Severus Snape), Falilou Seck (Professor Albus Dumbledore), Felix von Manteuffel (Zauberstabhändler Garrick Ollivander) und Matthias Matschke (Lehrer Quirinus Quirrell).

Audible und Pottermore Publishing bringen die siebenbändige Reihe "Harry Potter: Die Hörbücher mit voller Besetzung" heraus. Nach dem internationalen Erfolg der englischsprachigen Version folge nun eine deutsche Variante.