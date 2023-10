Nippelgate auf Twitter? Cardi B lässt tief blicken

Sängerin Cardi B (31) erlaubte sich auf X einen Nippelblitzer. © Instagram/iamcardib

Mit einem Schlafzimmer-Selfie, das die "Bodack Yellow"-Sängerin auf X (ehemals Twitter) teilte, sorgte die 31-Jährige für jede Menge Aufmerksamkeit.

Mit dem erotischen Schnappschuss entging Cardi B nur knapp einem Ausrutscher. Auf dem Bild trägt sie eine glamouröse Diamantenhalskette und eine Mütze, während sie in die Kamera lächelt.

Doch oberhalb des Bettlakens, das sie eng an ihre Brüste drückt, zeichnet sich eine ihrer Brustwarzen leicht ab.

In der Bildunterschrift des Posts schrieb Cardi B einfach "Fine as can be" ("In bester Ordnung") und fügte ein Flammen-Emoji hinzu.

Die Fans reagierten begeistert und lobten die Musikerin in den höchsten Tönen.