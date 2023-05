Patrice Aminati: "Der Krebs wird mich ein Leben lang begleiten!"

Dresden - Patrice Aminati (29) und ihr Ehemann, TV-Moderator Daniel Aminati (49), machen gerade eine schwere Zeit durch: Die junge Mutter leidet an schwarzem Hautkrebs . In einem Interview sprach sie jetzt offen über die Schock-Diagnose und den Umgang mit ihrer Krankheit.

Daniel Aminatis (49) Ehefrau Patrice (29) kämpft gegen schwarzen Hautkrebs. © Montage: Annette Riedl/dpa, Screenshot/Instagram/patrice.eva

"Jetzt geht es hier um mich!" Was gerade mit ihrem Körper passiert, wurde Patrice Aminati erst wirklich bewusst, als sie kurz vor der Operation stand.

Im GALA-Interview gestand die gebürtige Dresdnerin jetzt, dass sie nach ihrer unerwarteten Krebs-Diagnose zunächst etwas neben sich gestanden habe.

"So richtig klar wurde es mir erst, als da dieses Schild stand: 'Tumorstation'", erinnerte sie sich an den Moment zurück, kurz bevor ihr der Tumor am Hals sowie die bereits befallenen Lymphknoten entfernt wurden.

Doch trotz erfolgreicher OP hat die 29-Jährige die Krankheit noch lange nicht überstanden: "Das wird mich wahrscheinlich ein ganzes Leben lang begleiten", erläuterte Patrice, bei der sich während der Schwangerschaft im vergangenen Jahr ein Lymphknoten auffällig verändert hatte.



Denn auch wenn ihre Organe zum Glück nicht betroffen seien, habe sie immer noch Krebszellen im Körper, weshalb die Mutter einer kleinen Tochter derzeit eine einjährige Tablettentherapie mit teils heftigen Nebenwirkungen durchmachen muss.

Weil ihr ganzer Körper mit Leberflecken "übersät" sei, werde sie zudem auch in Zukunft engmaschig kontrolliert werden.