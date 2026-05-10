Krebskranke Patrice Aminati glaubt an ein langes Leben: "Ich glaube, dass ich uralt werde"

Dresden - Patrice Aminati (31) kämpft gegen schwarzen, unheilbaren Hautkrebs und zeigt sich dabei oft erstaunlich zuversichtlich - so auch in einer neuen Podcast-Folge von " Sitzengeblieben ".

Patrice Aminati kämpft gegen schwarzen, unheilbaren Hautkrebs. © Instagram/Screenshot/patrice.eva

Patrice Aminati ist Gast im Podcast der Moderatorin Kristina Vogel (35) und gibt dabei offene Einblicke in ihre aktuelle Lebenssituation und den Umgang mit ihrer Erkrankung.

Dabei betont sie, dass sie glaubt, noch viele Jahre vor sich zu haben: "Es ist für mich überhaupt gar keine Option, dass das hier zeitnah endet."

"Ich hab ein kleines Kind, für das muss ich an die frische Luft. Ich hab eine tolle Modemarke, die ich total liebe. Ich brenne dafür und das lässt mich früh aufstehen", so Patrice.

Sie ergänzt: "Ich glaube, dass ich uralt werde, umringt von meinen Enkelkindern, und nur daran halte ich mich fest."