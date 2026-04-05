Patrice Aminati spricht über ihr größtes Glück - trotz schlechter Nachrichten

Dresden - Tiefgehende Einblicke im "SWR Nachtcafé": In der aktuellen Ausgabe stellte sich Patrice Aminati (30) am späten Karfreitag den Fragen von Moderator Michael Steinbrecher (60). In der Sendung drehte sich alles um das Thema "Wie geht Glück?". Dazu hatte die unheilbar an Krebs erkrankte Aminati einige bewegende Worte zu sagen.

Patrice Aminati (30) zeigt sich trotz ihrer fortgeschrittenen Krebserkrankung weiter in der Öffentlichkeit. © Instagram/Screenshot/patrice.eva

Man könnte meinen, dass die 30-Jährige kerngesund ist. Gut gelaunt, hellwach und eloquent stellte sich Aminati den Fragen rund um das Thema Glück. Dieses findet die Mutter einer dreijährigen Tochter nun vor allem im Alltag sowie in den kleinen Dingen.

In ihrer nach außen hin besten Zeit - frisch verheiratet, gerade Mutter geworden, tolles Haus - sei sie eher unzufrieden gewesen, sagte die Sächsin. Vor ihrer Krebsdiagnose habe sie sich eher über "ein Kilo zu viel" geärgert, anstatt ihr Leben zu genießen.

Heute sei ihre Tochter ihr größtes Glück, erklärte die schwer kranke Mutter. Das Publikum klatschte nach diesen Worten begeistert. Natürlich treiben Aminati Ängste um, vor allem, ihr Kind nicht aufwachsen sehen zu können.

Unterkriegen lassen will sie sich aber auf keinen Fall, auch wenn ihr Krebs mittlerweile als unheilbar gilt. Ganz im Gegenteil: Entgegen aller Prognosen hofft Aminati auf ein langes Leben. "Glaubt der Diagnose, aber nicht der Prognose", stellte sie unter Beifall klar.

Moderator Michael Steinbrecher wollte jedoch noch mehr wissen. Wie steht es um die Beziehung zu ihrem Ex Daniel Aminati (52) und wie geht es ihr derzeit gesundheitlich?