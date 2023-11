Prinzessin Carin von Sachsen-Coburg und Gotha ist tot

Die Ehefrau von Familienoberhaupt Prinz Andreas von Sachsen-Coburg und Gotha (80) sei am 11. November gestorben, teilte die Familie auf ihrer Internetseite mit.

Bis 1917 trug die britische Königsfamilie offiziell den Familiennamen Saxe-Coburg and Gotha, ehe sie den Familiennamen 1917 in den Wirren des Ersten Weltkriegs in Windsor wechselte.