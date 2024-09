"Queen"-Legende meldet sich mit erschreckender Nachricht

London (Großbritannien) - Mit einer besorgniserregenden Nachricht meldete sich Brian May (77) am gestrigen Mittwoch bei seinen Fans. Erneut stand seine Gesundheit auf dem Spiel.

Doch ob die Rock-Legende nach dem Schlaganfall wieder Gitarre spielen kann, stand kurzzeitig infrage. Denn im Zuge dessen verlor May jegliche Kontrolle über seinen linken Arm, was ihn zunächst ängstlich zurückließ, wie er im Clip weiter verrät.

Doch nun meldet sich der Musiker erneut mit einer erschreckenden Nachricht: May erlitt vor wenigen Tagen einen leichten Schlaganfall, dies verkündete er in einem Video auf seinem Instagram -Account.

Der Musiker habe nach seiner Behandlung in einem englischen Krankenhaus nun "Hausarrest" verordnet bekommen, witzelt er in seinem Statement.

Während er sich weiter erholt, halte er sich an die Vorschriften des Arztes. May dürfe zurzeit "nicht Auto fahren, nicht in ein Flugzeug steigen" und "die Herzfrequenz nicht zu sehr erhöhen".

Die "Queen"-Legende betont in dem Video, dass er kein Mitgefühl wolle und bittet seine Fans, seinen Posteingang nicht mit Nachrichten zu verstopfen.