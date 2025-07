Von wegen Luxus! So bodenständig verbringen die Lusins ihren Sommerurlaub

Statt sich im Fünf-Sterne-Hotel verwöhnen zu lassen, halten die stolzen Eltern es bescheiden. So geht es für die Lusins in diesem Jahr in den Camping-Urlaub.

Renata und Valentin Lusin (38) verbringen mit Töchterchen Stella (1) viel Zeit an der frischen Luft. © Bildmontage: Instagram/renata_lusin

So hatte die 38-Jährige ihrer Community in ihrer Story unter anderem das gut ausgestattete Wohnmobil gezeigt, in dem Valentin für seine Liebsten gerade ein deftiges Frühstück zubereitete, Einblicke in eine Fahrradtour gegeben und die Kamera auch auf Töchterchen Stella gehalten, die beseelt in der Natur spielte und den Trip mit ihren berühmten Eltern sichtlich genoss.

Auch Renata wirkte in den Momentaufnahmen sehr entspannt, ließ sich - umringt von blühender Natur - eine Tasse Kaffee schmecken und schien den Urlaub mit Ehemann und Kind in vollen Zügen auszukosten.

Die Fans des "Let's Dance"-Stars dürfen sich wohl auch in den kommenden Tagen auf weitere Urlaubs-Einblicke freuen. Renata meldete sich am Samstag abermals bei ihren Followern und berichtete, dass die Familie sich als Nächstes das Schloss Neuschwanstein im bayerischen Schwangau anschauen wolle.

Klingt bislang nach einem tollen Familienurlaub!