Roger Waters: Polizei ermittelt nach Berlin-Konzert gegen den "Pink Floyd"-Mitgründer

Roger Waters (79), Mitbegründer der legendären Rockband Pink Floyd, steht wegen Antisemitismus-Vorwürfen immer wieder in der Kritik. © Angelika Warmuth/dpa

Grund für die Ermittlungen ist der Verdacht auf Volksverhetzung. Konkret geht es um die Bühnenbekleidung des Musikers während seiner Konzerte am 17. und 18. Mai in der Mercedes-Benz Arena in Berlin, wie ein Polizei-Sprecher am Freitag erklärte. Zuvor habe es Hinweise aus der Bevölkerung gegeben.

Auf Videos in den sozialen Medien ist Waters in einem langen schwarzen Mantel mit Schulterklappen und einer roten Armbinde zu sehen, auf der ein weißer Kreis mit einem Symbol abgebildet ist. Zwei in Schwarz gekleidete Männer überreichen ihm das Imitat einer Schusswaffe, mit dem er anschließend um sich schießt.

"Diese Zusammenstellung der Bekleidung sah einer SS-Uniform sehr ähnlich", sagte der Sprecher. Bei dem Symbol habe es sich allerdings nicht um ein Hakenkreuz gehandelt.

"Der Anfangsverdacht liegt vor, da die Kleidung dazu geeignet ist, die Würde der Opfer des Nationalsozialismus zu verletzen, den Nationalismus zu verherrlichen und den öffentlichen Frieden damit zu stören", sagte der Behördensprecher.

Es ist nicht das erste Mal, dass Waters mit einer solchen Bekleidung in Erscheinung trat. In einem vor acht Jahren hochgeladenen Musikvideo trägt Rogers einen identisch aussehenden Mantel mit Schulterklappen und Binde.

Das Musikstück, zu dem Waters den Mantel damals wie heute trug, heißt "In the Flesh" und ist Teil der Rockoper "The Wall". Waters hat stets betont, "The Wall" sei ein Statement gegen Krieg und Faschismus.