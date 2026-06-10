Romina Palm trifft bedeutende Entscheidung als Mutter: "Für mich schwer zu akzeptieren"

Zypern - Etwas mehr als ein Jahr schwebt Romina Palm (27) mittlerweile im Baby-Glück. Mit Nannys hat das Model in den vergangenen Monaten allerdings ernsthafte Startschwierigkeiten gehabt.

Zusammen mit Gastgeberin Janne Rust hat Romina Palm (l.) über ihre kleine Familie gesprochen. © Screenshot/Spotify/Unter uns gesagt

Seit Mitte Mai des Vorjahres sind die ehemalige "GNTM"-Teilnehmerin und Fitness-Unternehmer Christian Wolf (30) Eltern von Töchterchen Hazel.

Aufgrund der regelmäßigen Reisen nach Deutschland, Südafrika und Co. hätte sich schnell - speziell bei ihrem Verlobten - der Wunsch nach einer Vollzeit-Nanny für die Einjährige breitgemacht.

Im Podcast "Unter uns gesagt" von Janne Rust (28) hat die 27-Jährige jetzt aber preisgegeben, dass sie anfangs enorme Probleme mit einer Nanny gehabt haben soll.

Der Grund: Sie wollte ihre Tochter einfach nicht in "fremde" Hände geben. "Ich wollte mein Baby einfach nicht hergeben. Es war für mich schwer zu akzeptieren."

Um sich aber doch daran zu gewöhnen habe sie sich schließlich Schritt für Schritt immer länger von Hazel verabschiedet, erklärt sie. "Wir haben es dann ganz langsam gemacht, Stück für Stück – 'ne halbe Stunde war ich mal kurz weg und dann kam ich direkt wieder."