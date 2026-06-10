Romina Palm trifft bedeutende Entscheidung als Mutter: "Für mich schwer zu akzeptieren"
Zypern - Etwas mehr als ein Jahr schwebt Romina Palm (27) mittlerweile im Baby-Glück. Mit Nannys hat das Model in den vergangenen Monaten allerdings ernsthafte Startschwierigkeiten gehabt.
Seit Mitte Mai des Vorjahres sind die ehemalige "GNTM"-Teilnehmerin und Fitness-Unternehmer Christian Wolf (30) Eltern von Töchterchen Hazel.
Aufgrund der regelmäßigen Reisen nach Deutschland, Südafrika und Co. hätte sich schnell - speziell bei ihrem Verlobten - der Wunsch nach einer Vollzeit-Nanny für die Einjährige breitgemacht.
Im Podcast "Unter uns gesagt" von Janne Rust (28) hat die 27-Jährige jetzt aber preisgegeben, dass sie anfangs enorme Probleme mit einer Nanny gehabt haben soll.
Der Grund: Sie wollte ihre Tochter einfach nicht in "fremde" Hände geben. "Ich wollte mein Baby einfach nicht hergeben. Es war für mich schwer zu akzeptieren."
Um sich aber doch daran zu gewöhnen habe sie sich schließlich Schritt für Schritt immer länger von Hazel verabschiedet, erklärt sie. "Wir haben es dann ganz langsam gemacht, Stück für Stück – 'ne halbe Stunde war ich mal kurz weg und dann kam ich direkt wieder."
Christian Wolf fällt finale Entscheidung
Inzwischen kommt die ehemalige Kölnerin bestens mit der Nanny ihrer Tochter klar - schließlich begleitet sie die Familie um Romina und Christian rund um die Uhr.
"Es war einfach Vertrauen, was sich über die Zeit aufbauen musste", stellt das Model klar.
Jedoch will sie im Gespräch nicht unerwähnt lassen, dass sie vorab Zweifel daran hatte, überhaupt eine Nanny anzustellen und ganz tief in ihr privates Umfeld zu lassen. "Am Anfang war ich so: Hm, ich weiß nicht, brauchen wir überhaupt eine Nanny? Ich will das schon alleine schaffen."
Ihr Freund sei am Ende das Zünglein an der Waage gewesen. "Er meinte dann: Komm, wir haben die Möglichkeit, lass uns die auch nutzen", schildert Romina die Nanny-Debatte.
Bedenken, dass Tochter Hazel in Zukunft eine zu enge Bindung zur Nanny aufbauen könnte, schwirren ihr dagegen nicht im Kopf herum.
"Gar nicht. Ich denke mir, ich bin die Mama. Sie gibt mir aber auch nicht das Gefühl – immer, wenn ich komme, sagt sie: 'Guck mal, da ist deine Mama.' Sie hat da Erfahrung drin und weiß genau, wie sie das macht."
Titelfoto: Screenshot/Spotify/Unter uns gesagt