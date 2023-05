"Rote Rosen": Simon-Darsteller schockt Kollegen bei Dreharbeiten

Am Ufer stand die Seriencrew – darunter auch Thore Lüthje. Als der 30-Jährige bemerkte, dass er von Ideal gefilmt wurde, nahm er sein Smartphone in der Hand und warf es in Richtung Wasser. Doch nur zum Schein! Gekonnt fing er es wieder auf, um danach lässig wegzugehen. Was für ein Schelm!

Das Team befand sich am Dienstag im Grünen, genauer gesagt wurde in der Gemeinde Neetze im Landkreis Lüneburg ( Niedersachsen ) gedreht.

Thore Lüthje (30) und Ideal Kanal (31) kommen sich als Simon und Dilay bei "Rote Rosen" näher. (Archivbild) © ARD/Georg Wendt

Nachdem Thore das Gerät gefangen hatte, entgegnete ein Crewmitglied grinsend in Richtung Handykamera: "Ist ein Spielhandy". Der Wurfversuch war offenbar täuschend echt.

Am Ende der Story war für einen Sekundenbruchteil eine junge Frau zu sehen, die sich staunend und lachend wegdrehte. Möglicherweise handelte es sich bei ihr um Jolina-Darstellerin Hanna-Marie Hofmann (19).

Thore gilt als Spaßvogel am Set von "Rote Rosen". Das zeigen zahlreiche Videos auf dem offiziellen Instagram-Profil der Telenovela aus Lüneburg. Auch in seiner eigenen Story gab der Schauspieler ganz eigene Einblicke in den Außendreh am Dienstag.

Zuerst zoomte er auf den Stamm eines Baumes und quittierte das mit einem "Faszinierend!", dabei war nur ganz normale Borke zu sehen. Danach filmte er zwei große Vögel auf einer Wiese und sagte: "Was sind das? Jurassic Park am Start oder was? Die sind riesig!" Dabei handelte es sich aber nicht um Dinosaurier, sondern um Kraniche.

Scherzkeks Thore hatte wieder zugeschlagen. Wann folgt der nächste Streich?

"Rote Rosen" läuft immer montags bis freitags ab 14.10 Uhr im Ersten.