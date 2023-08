Schauspieler gibt zu: War "eifersüchtig" auf Twilight-Star Robert Pattinson!

Dornan, der seinen eigenen Durchbruch dann 2015 mit seiner Rolle in der "Shades of Grey"-Reihe hatte, betonte, dass er auch heute noch eng mit Pattinson befreundet sei und den Briten für einen "der interessantesten und aufregendsten Schauspieler" halte.

"So am Anfang, als wir alle in London befreundet waren und Rob auf dem Erfolgsweg war und wir nicht."

Der Agenten-Film "Heart of Stone", in dem Dornan neben "Wonder Woman"-Star Gal Gadot (38) zu sehen ist, erscheint am 11. August auf Netflix.