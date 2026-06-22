Schock-Diagnose bei Ruth Moschner: "Ich wäre durch das Raster gefallen"

Berlin - Moderatorin Ruth Moschner (50) gilt als lebensfroher Mensch, der stets gute Laune versprüht. Doch jetzt spricht sie offen über eine schockierende Diagnose, die ihr Leben vor einiger Zeit auf den Kopf stellte.

Ruth Moschner (50) nimmt ihre Vorsorgeuntersuchungen sehr ernst. © Thomas Banneyer/dpa

"Bei mir wurde ein Fleck entfernt. Kurz darauf hat sich herausgestellt, dass es ein bösartiger Hautkrebs ist", offenbart die 50-Jährige auf einer Charityveranstaltung am Sonntag in Berlin.

Für Moschner selbst war die Diagnose zunächst kein großer Schlag, da die Erkrankung früh erkannt wurde. Wäre sie jedoch erst später zum Arzt gegangen, hätte die Situation deutlich ernster ausgehen können.

"Ich wäre eine der Patientinnen gewesen, die durch das Raster fallen", so die TV-Bekanntheit.

Deshalb liegt Moschner das Thema Vorsorge besonders am Herzen. Sie appelliert, regelmäßige Untersuchungen ernst zu nehmen.

Gerade bei Erkrankungen wie Darm- oder Hautkrebs könne eine frühe Diagnose entscheidend sein, da viele Menschen im Laufe ihres Lebens ein erhöhtes Risiko für diese Krebsarten haben.