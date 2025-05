"Schwiegertochter gesucht"-Liebling Ingo von seiner Annika verlassen: Sie hat schon einen Neuen

Ingo Peters und seine Annika haben sich vor zwei Jahren das Ja-Wort gegeben. © Instagram/ingonator_official (Screenshot)

Die traurigen Nachrichten hat der Pfundskerl, der in den vergangenen Monaten mit einem krassen Gewichtsverlust Schlagzeilen gemacht hat, am Samstag über die sozialen Medien mitgeteilt.

"Ich wollte euch nur Bescheid sagen, dass es aus ist mit mir und Annika. Es ist kein Scherz oder so", berichtet Ingo in einem kurzen Statement in seiner Instagram-Story.

Der traurige Grund: Annika habe wohl schon seit Monaten keine Gefühle mehr für ihn, verrät die TV-Bekanntheit - und das, obwohl das Paar erst vor wenigen Wochen eine neue Wohnung in Solingen bezogen und komplett renoviert hat.

Am frühen Sonntagmorgen hat sich der "Schwiegertochter gesucht"-Star dann erneut zu Wort gemeldet und einige weitere Details verraten.