Shannon Wilcox: "Dallas"-Star mit 80 Jahren verstorben

Los Angeles - Als Anita war sie zwei Staffeln lang in der Hit-Serie "Dallas" zu sehen, nun starb Shannon Wilcox im Alter von 80 Jahren. Wie ihr Agent Peter Young in dieser Woche bestätigte, segnete die Schauspielerin bereits vor mehr als zwei Monaten in ihrem Heimatort Los Angeles das Zeitliche.

Shannon Wilcox wurde 80 Jahre alt. © IMAGO / YAY Images

Young berichtete gegenüber dem Branchenportal Variety, dass Wilcox am 2. September in der Film-Metropole verstorben sei.

Die US-Amerikanerin war vor allem als Charakter-Darstellerin erfolgreich. Auch wenn ihr die ganz großen Hauptrollen verwehrt blieben, spielte sie im Laufe ihrer Karriere in zahlreichen Filmen und Serien mit.

Ihr Debüt feierte die aus dem US-Bundesstaat Ohio stammende Schauspielerin 1976 in der beliebten Aktion-Serie "Starsky and Hutch". In den darauffolgenden Jahren spielte sie unter anderem in "Hawaii Five-O", "Hart to Hart", "Magnum, P.I." und "Buck James" mit.

Wilcox war auch in mehreren Filmen wie "The Border" (1982) und "Songwriter" (1984) zu sehen. Ihr wahrscheinlich größter Erfolg war allerdings die Rolle der Anita in der 13. und 14. Staffel der Erfolgsserie "Dallas", Anfang der 1990er Jahre.

Es folgten kleinere Auftritte in Serien wie "Grey’s Anatomy","Truth Be Told", "The Resident" und "NCIS".