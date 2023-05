Sie war erst 23: "Miss Universe"-Finalistin stirbt nach tragischem Reitunfall

Tragischerweise konnten die Ärzte sie im Verlauf der vergangenen Wochen aber nicht retten und so verstarb die Blondine nun an den Folgen ihrer Verletzungen.

Dabei soll sich das Model schwere Verletzungen zugezogen und anschließend in Lebensgefahr geschwebt haben. Sie sei dann auf schnellstem Wege ins Westmead Hospital in Sydney gebracht worden.

Dem vorausgegangen war wohl ein Reitunfall am 2. April. Damals soll die junge Australierin auf den Windsor Polo Grounds nahe Sydney unterwegs gewesen sein, als ihr Pferd plötzlich fiel.

Die 23-Jährige hatte zuletzt wochenlang im Krankenhaus gelegen und musste künstlich am Leben gehalten werden. Wie unter anderem die " Daily Mail " berichtet, wurde nun aber am gestrigen Donnerstag entschieden, die lebenserhaltenden Maßnahmen bei ihr einzustellen.

Größere Bekanntheit hatte Sienna im vergangenen Jahr als Finalistin des "Miss Universe"-Schönheitswettbewerbs gewonnen. Ihre Management-Agentur Scoop postete bei Instagram ein Video mit einigen Bildern der Australierin und den Abschiedsworten: "Für immer in unseren Herzen."

Neben ihrem Model-Dasein hatte die 23-Jährige auch Universitäts-Abschlüsse in Englischer Literatur und in Psychologie. Laut der Nachrichtenseite "news.com.au" hatte sie vor, in den nächsten Jahren nach London zu ziehen, um dort ihre Karriere weiter voranzutreiben.

Dass sie ausgerechnet nach einem Reitunfall ums Leben kam, erscheint nun umso bitterer, da sie eine große Leidenschaft für den Reitsport hatte. In einem Interview mit dem Gold Coast Magazine erklärte sie im vergangenen September, dass sie bereits im Alter von drei Jahren zum ersten Mal auf einem Pferd gesessen habe.

"Ich kann mir kein Leben ohne Reiten vorstellen", sagte Sienna damals.