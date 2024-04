Sophia Thomalla legt Wow-Foto nach: "Schönste Frau der Welt"

Berlin - Wie heißt es so schön in Clavin Kleinens (32) Song: " Sophia Thomalla macht mich balla balla, Sophia Thomalla, sie ist der Knaller." Besser kann man es kaum ausdrücken.

Sophia Thomalla (34) ist stets ein absoluter Hingucker. © Friso Gentsch/dpa

Mit ihrem neuesten Instagram-Beitrag lässt die brünette Beauty die Männerherzen höher schlagen. Verzückte die Zverev-Freundin erst jüngst im kurzen Roten, macht sie auch ganz in Silber eine Top-Figur.

An einer Palme angelehnt, beweist die TV-Schönheit, dass man nicht unbedingt viel Haut zeigen muss, um die Fans ausflippen zu lassen. Wobei auch die berühmte Schauspiel-Tochter vermutlich auf einen BH verzichtet hat.

"Wahnsinn", "Manno man, was eine hübsche Frau" oder "Du bist die schönste Frau der Welt", wird sie gewohnt mit Lob regelrecht überschüttet.

"Ich brenne", bringt es TV-Kollegin Motsi Mabuse (43) auf den Punkt.

Die 34-Jährige ist derzeit in Thailand, wo die inzwischen sechste Staffel der Erfolgs-Kuppelshow "Are You The One" gedreht wird - mit Sophia Thomalla (34) als Moderatorin. Womit wir wieder beim Anfang des Textes wären.