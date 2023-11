Spinne beißt Sänger (†28) ins Gesicht, wenige Tage später ist er tot

Miranorte do Tocantins (Brasilien) - Der brasilianische Sänger Darlyn Morais starb am Montag an den Folgen eines Spinnenbisses in seinem Gesicht. Er wurde nur 28 Jahre alt.

Darlyn Morais (r.) starb im Alter von nur 28 Jahren nach einem Spinnenbiss. © Screenshot/Instagram/darlynmorais

Morais war Forró-Musiker und stammte aus dem brasilianischen Bundesstaat Tocantins. Nach Angaben seiner Familie starb er in einem Krankenhaus in Palmas, nachdem er in der vergangenen Woche von einer Spinne gebissen worden war.

Sein Gesicht habe an der Bisswunde dunkle Flecken bekommen und Morais begann, allergische Reaktionen zu zeigen. Er starb schließlich am frühen Montagmorgen, berichtet die brasilianische Internet-Zeitung G1.

Ersten Untersuchungen zufolge wurde er möglicherweise im Haus der Familie in Miranorte do Tocantins von dem Tier gebissen.

Seine Frau, Jhullyenny Lisboa Silva, sagte gegenüber G1, dass sich ihr Mann am vergangenen Dienstag, 31. Oktober, krank und müde gefühlt habe. "Er fühlte die Schwäche in seinem Körper und sein Gesicht begann noch am selben Tag, sich zu verdunkeln."

Das Gesundheitsministerium bestätigte inzwischen den Tod des Künstlers und teilte mit, dass die Ursache noch untersucht werde. Deshalb sei auch noch nicht bekannt, um welche Spinne es sich möglicherweise handelte.

