Stalker stellte Bachelor-Babe Sam und Freundin nach: "War ein leichtes Spiel zu schauen, wo ich wohne"

Künftig wird Samantha Abdul (33) wohl nicht mehr so freizügig mit informationen über ihr Leben umgehen.

Die 33-Jährige hatte offenbar eine Art Stalker. Oder wie sie es selbst in ihrer Instagram-Story formulierte: Eine Person, die sich die Influencerin und Tätowiererin als Hobby genommen habe.

"Ich hab eine Person gehabt, die ist mir nachgestellt. Nicht nur mir. Er stellt auch einer Freundin von mir nach", erklärte Sam am Sonntag.

Alles begann demnach im November 2022. Am Anfang habe die 33-Jährige die Sache nicht sonderlich erst genommen, "obwohl diese Person an meiner Haustür geklingelt hat." Zu einer nicht humanen Uhrzeit, wie sie im Verlauf der "Storytime" betonte. Sie habe zwar durch die "Klingel" geschaut, dachte aber es sei ein Nachbar und öffnete ihm die Tür.

Was dann geschah, behielt die Influencerin für sich.

Samantha wisse zwar nicht, wie er herausbekommen habe, wo sie wohnte, allerdings war weitläufig bekannt, dass sie in der Hamburger HafenCity in einem Townhouse lebte, wie sie gerne in ihren Storys erzählte. Viele Stadthäuser gebe es in dem Viertel nicht ... "Also war das für diese Person ein leichtes Spiel zu schauen, wo ich wohne."

Zunächst sei sie nicht zur Polizei gegangen. Die 33-Jährige gab sich selbst die größte Schuld an der Misere.