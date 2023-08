Star aus "Der weiße Hai 2" mit 56 Jahren gestorben

In "Der weiße Hai 2" verkörperte Marc Gilpin (†56) den jüngsten Sohn von Polizeichef Martin Brody (Roy Scheider, †75). © PR/Universal Pictures

Wie The Hollywood Reporter berichtet, verlor der Schauspieler seinen langen Kampf gegen den Krebs. Er verstarb in Dallas im US-Bundesstaat Texas.

Im Mai 2022 war bei Gilpin ein Glioblastom - ein schnell wachsender und aggressiver Hirntumor - diagnostiziert worden.

Da der Tumor im zentralen Bereich des Gehirns saß, konnte er nicht operativ entfernt werden.

Um die Rolle des Sean Brody in "Der weiße Hai 2" zu ergattern, setzte sich Marc Gilpin damals gegen Hunderte von anderen Jungen durch.

Als der Tier-Horrorfilm dann 1978 in die Kinos kam, war der Kinderstar gerade mal 11 Jahre alt.

Danach trat Gilpin nur noch in zumeist weniger bekannten Filmen in Erscheinung, zuletzt in der Komödie "Hände weg von meiner Tochter" (1989).