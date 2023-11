Star-DJ nach Unfall in Klinik! Besoffener brettert DJ Jerome über den Haufen

Der ehemalige X-Faktor-Juror DJ Jerome wurde bei einem Unfall im Kreis Pinneberg lebensgefährlich verletzt. Er wurde von einem Betrunkenen angefahren.

Von Robert Stoll

Tornesch - 2012 saß er in der Jury der Vox-Casting-Show "X Factor" an der Seite von Scooter, elf Jahre später wäre er beinahe aus dem Leben gerissen worden! DJ Jerome (41) wurde am Dienstagabend in Tornesch (Kreis Pinneberg) bei einem dramatischen Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt.

DJ Jerome (41) wurde bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/djjerome (2) Seine Frau Anni und sein Management bestätigten am Donnerstag den Vorfall in einem Instagram-Beitrag. "Leider hatte Jerome einen schweren unverschuldeten Verkehrsunfall", hieß es dort. Derzeit befinde sich der DJ, der mit bürgerlichem Namen Marcel-Jerome Gialelés heißt, noch im Krankenhaus, wo sich bestmöglich um ihn gekümmert werde. "Zum Glück besteht keine Lebensgefahr mehr", erklärte seine Partnerin. Aufgrund des Unfalls werde Jerome aber zeitnah keine Live-Auftritte absolvieren. Promis & Stars Für umstrittenen Star-Designer: Supermodel Naomi Campbell (53) zeigt sich stachelig - und nackt! Wie die Polizei mitgeteilt hat, hatte der 41-Jährige am Dienstagabend gegen 17.41 Uhr seinen Audi auf der Uetersener Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt und an dem geöffneten Kofferraum gestanden. Wie aus dem Nichts krachte ein 22-Jährige mit seinem Audi in den Wagen des DJs. Jerome wurde dabei zwischen seinem eigenen Auto und einem Baum eingeklemmt und schwer verletzt.

Ehefrau von DJ Jerome mit Statement zu schwerem Unfall auf Instagram

Neue Single von DJ Jerome soll wie geplant erscheinen