Stefanie Giesinger auf Kuschelkurs: Ist das ihr Neuer?

Wie die " Bild " erfahren haben will, handelt es sich bei Stefanie Giesingers neuem Lover um das erfolgreiche Männermodel Armando Mayr (32).

In einem kurzen Clip spaziert Stefanie Giesinger lässig durch die Stadt und lächelt in die Kamera, dazu hat ihr ein Mann zärtlich den Arm um die Schulter gelegt.

In ihrer Story auf Instagram veröffentlichte die "Germany's Next Topmodel"-Siegerin von 2014 einige Schnappschüsse ihrer jüngsten Ibiza-Reise. Und auf diesen ist sie nicht allein!

Stefanie Giesinger gewann 2014 bei "Germany's Next Topmodel". © Britta Pedersen/dpa

Attraktiv, 1,90 Meter groß, dunkelhaarig, gestählter Körper - durchaus vorstellbar, dass die Podcasterin bei diesem Anblick schwach geworden ist.

Gestützt wird die These von Fotos, die das Boulevardblatt veröffentlicht hat. Diese zeigen Stefanie und Armando in der vergangenen Woche gemeinsam am Berliner Flughafen. Und erneut wird hier viel zusammen gelacht, gekuschelt und geschäkert.

Zu gönnen wäre Stefanie Giesinger das neue Liebesglück. Von 2017 bis 2022 war sie in einer Beziehung mit dem britischen YouTuber Marcus Butler (32). Danach folgte ein kurzes Intermezzo mit dem Unternehmer Jeremy Steeb (24).

Ob sie wirklich wieder in festen Händen ist, wird die 27-Jährige ihre rund 5,2 Millionen Follower nach dem ersten Foto-Vorgeschmack sicher bald wissen lassen.

Und wer weiß? Vielleicht probiert sich Stefanie Giesinger sogar an polyamourösen Beziehungsmodellen. Im vergangenen Jahr verriet die Schönheit, dass sie zumindest offen für eine offene Beziehung wäre.