Stefanie Giesinger bestätigt: Sie ist wieder glücklich vergeben!

Berlin - In den vergangenen Wochen wurde viel gemunkelt. Jetzt gibt Stefanie Giesinger (27) ein Update: Sie ist wieder in einer Beziehung!

Stefanie Giesingers (27) neuer Lebensgefährte sei bereits seit einigen Monaten an ihrer Seite. © Screenshot Instagram: stefaniegiesinger

Das Model will ihre neue Liebe nicht mehr verstecken! Also sprach sie nun erstmals in der Öffentlichkeit über ihren Freund.

Bei ihrem Podcast "G-Spot" benannte sie auch die neueste Folge dementsprechend: "Mein neuer hotter Boyfriend und andere Beziehungsfragen".

Die 27-Jährige startete die Folge mit den Worten: "Aktuell ist super, aktuell bin ich nicht am Daten, sondern bin in einer Beziehung. Ich bin glücklich, Punkt".

Zudem freue sie schon auf die Schlagzeilen der Presse. "Schreibt bitte dazu, dass er ultraheiß ist, danke", scherzte die Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin.