Super selten! Jürgen Milski teilt Foto mit Tochter: "Mein Leben"

Österreich - Das sieht man auf dem Profil des Ballermann-Stars nicht alle Tage: Jürgen Milski (59) überraschte seine Fans an diesem Wochenende mit einem ganz besonderen Schnappschuss.

Seltene Aufnahme: Hier zeigt sich Jürgen Milski (59) Arm in Arm mit Tochter Nadine. © Instagram/juergen.milski (Screenshot)

Wenn er nicht gerade das feierwütige Publikum im berüchtigten "Bierkönig" auf Mallorca bespaßt, ist der Kult-"Big Brother"-Kandidat mit Vorliebe in der Natur unterwegs.

Das zeigt Jürgen seinen mehr als 87.000 Fans regelmäßig auf seinem Instagram-Kanal, auf dem er immer wieder Einblicke in seine Wander-Touren - samt atemberaubender Kulisse - gewährt.

Auch aktuell lässt der sportliche Ballermann-Star die Seele im schönen Österreich baumeln und teilte bereits den ein oder anderen Eindruck der Reise mit seinen Anhängern - am Samstag durften die Follower des 59-Jährigen sich jedoch über einen ganz besonderen Schnappschuss freuen!

So hatte der Reality-Star ein Foto gepostet, auf dem er gemeinsam mit Tochter Nadine zu sehen war - ein ziemlich seltener Anblick! Arm in Arm war das Vater-Tochter-Duo auf dem Schnappschuss in Richtung eines Sees geschritten, während Jürgen mit dem Finger auf das Wasser deutete.