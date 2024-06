Fan bei Taylor-Swift-Konzert wohl einfach so unter Drogen gesetzt

Die 18-jährige Grace wurde vermutlich während eines Konzerts unter Drogen gesetzt. © Screenshot/TikTok/@.graceviolet

Als die 18-Jährige am 14. Juni die "Eras Tour" in Liverpool besuchte, wurden ihr während der Show vermutlich K.O.-Tropfen verabreicht. Sie hat einige Videos über die Situation auf TikTok gepostet.

Bevor die Show begann, habe sie sich gut gefühlt und keinen Alkohol getrunken, doch als Taylors Auftritt einige Zeit lief, glaubte sie, sich übergeben zu müssen.

Sie begann zu lallen und konnte schließlich nicht mehr laufen. Grace geht davon aus, dass sie während des ausverkauften Konzerts mit Drogen vollgepumpt wurde.

"Ich konnte nicht verstehen, was die Leute sagten (...) Ich zitterte die ganze Zeit und mir war seltsam kalt. Sie konnten meinen Puls nicht fühlen, weil meine Hände so kalt waren. (...) Am nächsten Tag war ich verkatert und schlief ungewöhnlich lange. (...) Ich fühlte mich nicht wohl in meinem Körper und hatte das Gefühl, dass ich mehr Schlaf brauchte und nichts tun wollte", sagte der Swiftie.

Die Verabreichung von Drogen an Dritte ohne deren Wissen wird auch als "Spiking" bezeichnet.