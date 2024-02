Taylor Swift fährt Achterbahn zum Super Bowl: Erst ausgebuht, dann Siegerkuss

Siegerküsschen für den Champion: Travis Kelce (34, l.) und Taylor Swift (34, r.) und waren nach den Abpfiff das gefragteste Fotomotiv. © EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Nach dem 25:22 des Titelverteidigers über die San Francisco 49ers nach Verlängerung kam die 34-Jährige an der Seite von Kelces Mutter Donna auf das Spielfeld des Allegiant Stadiums von Las Vegas.

Mit mehreren innigen Umarmungen feierte das Traumpaar Swift und Kelce gemeinsam den Sieg der Chiefs im Finale der National Football League.



Zuvor war Swift zeitweise ausgebuht worden. Nachdem sie auf einer Leinwand im Stadion gezeigt wurde, buhten viele rund 60.000 Zuschauer in der Arena. Swift leerte daraufhin in ihrer Loge den Getränkebecher, den sie in der Hand hielt, in einem Zug aus und knallte ihn danach auf den Tisch vor sich.

Bereits zuvor war Swift auf der Leinwand gezeigt worden. Dabei hatte es ebenfalls Buh-Rufe, aber auch Jubel gegeben. Im Allegiant Stadium hatten die Anhänger der 49ers lange Zeit akustisch die Oberhand.