Taylor Swift in München: Anreise, verbotene Gegenstände und Kostenlos-Tipp

Zehntausende wollen SIE sehen: US-Superstar Taylor Swift (34). © Jane Barlow/PA Wire/Dpa

Die städtischen Verkehrsbetriebe stellen sich auf einen Ansturm ein, denn Parkplätze sind rar. Über die Eventim-App können Konzertbesucher ein kostenloses Nahverkehrsticket buchen.

Diese Linien bringen Dich ans Ziel:

U-Bahn: U3/U8 Richtung Moosach, Haltestelle Olympiazentrum

Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

Tram 27: Haltestelle Petuelring

Bus 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Bus 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Bus 177 und 178: Haltestelle Petuelring

Wer von außerhalb kommt, nimmt entweder die S-Bahn S1, Richtung Ostbahnhof und steigt in Moosach in die U-Bahn um. Alternativ kann man auch mit der S8 Richtung Herrsching am Marienplatz in die U3 umsteigen.

Die MVG wird an beiden Tagen die U-Bahn-Linien verstärken und im Fünf-Minuten-Takt zum Olympiazentrum fahren lassen. Da es trotzdem zu Verzögerungen kommen kann, sollte man bei der Anreise genug Zeit einplanen.