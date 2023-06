"The Eras Tour": Taylor Swift kommt nach Deutschland!

Taylor Swift (33) kommt im kommenden Jahr im Rahmen ihrer "The Eras Tour" auch nach Deutschland - für drei Konzerte. © Shanna Madison/TNS via ZUMA Press Wire/dpa

Als erster Halt ist dabei Gelsenkirchen an der Reihe. Swift wird am 18. Juli des kommenden Jahres in der Veltins-Arena auftreten. Im Anschluss geht es weiter in den Norden. Am 23. Juli steht das Konzert der US-Amerikanerin im Volksparkstadion in Hamburg an.

Den Abschluss der Stationen in Deutschland stellt wenige Tage später am 27. Juli das Olympiastadion in München dar - sicher vor ausverkauftem Haus.

Was die Fans bei dem Europa-Teil der Tournee, der am 9. Mai 2024 in Paris beginnt, insgesamt 19 Metropolen umfasst und schließlich am 17. August 2024 in London enden wird, erwartet? Einiges!

So sollen Songs aus allen Studioalben der Sängerin zum Besten gegeben werden. Das alles natürlich gekoppelt an eine große Show, die Swift würdig ist.

Die 33-Jährige beschreibt die Tour als Reise durch sämtliche musikalischen Abschnitte ihrer Karriere.