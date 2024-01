Rocky-Porträt wird versteigert: Til Schweiger überreicht es bei Doku-Premiere

Dieses Bild wird derzeit für den guten Zweck versteigert. © Screenshot/instagram/tilschweiger

"Anlässlich dessen, hat Romulo Kuranyi ein wunderschönes Bild von Graciano gemalt und das könnt ihr ersteigern", erklärte Til Schweiger am Freitag auf Instagram. Gestiftet wird es von Barefoot Media.

Der Gewinner der Auktion soll das Werk dann von Schweiger persönlich auf der Premiere der Doku am 24. Januar in Berlin überreicht werden. Na, wenn das nichts ist.

"Das Geld geht an einen guten Zweck. Und jetzt her mit der Kohle, wir sehen uns in Berlin", so der Schauspieler.

Auf der Website des zuständigen Auktionsportals "United Charity" erfahren Interessierte glücklicherweise noch ein bisschen mehr über das Werk, wie auch den Spendenzweck.

Der Name des Kunstwerks lautet "Graciano 'Rocky' Rocchigiani", misst

120 Zentimeter mal 100 Zentimeter und ist aus dem



Jahr 2023. Verwendete Materialien sind

Stahl sowie Lack. Zu sehen ist das abstrakte schwarz-weiße Porträt des Boxers. Besonders markant: Der rote Schriftzug "

Graciano Rocchigiani"

. E

ine einzigartige Hommage an die Boxlegende schreibt das Auktion-Portal.