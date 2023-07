Video macht Fans von Til Schweiger sauer: "Definitiv in Lebensgefahr!"

Schauspieler Til Schweiger (59) hat ein Herz für Tiere. © Patrick Seeger/dpa

Da kann einem eigentlich nur das Herz aufgehen. Schauspieler Til Schweiger ("Manta, Manta") ist schon länger dafür bekannt, ein großer Tierfreund zu sein. Auf seinem Instagram-Kanal lässt der 59-Jährige seine Fans regelmäßig am heimischen Kleintierzoo teilhaben. Ein Video ist besonders niedlich!

Nämlich das von Kangal-Rüde Edgar und Kätzchen Floppy. Das schwarz-weiße Kitten scheint sich im Hause Schweiger noch nicht so gut auszukennen und tapst ziemlich unbeholfen über den Flur.

Für Kangal Edgar (Kangals sind riesige Herdenschutzhunde, die bis zu 70 Kilogramm schwer werden können) die perfekte Möglichkeit, um den neuen Mitbewohner einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Immer wieder versucht der Rüde mit seiner Schnauze das Katzenbaby zu packen - mal am Ohr, mal am Schwänzchen und mal am Nacken - aber so richtig zu greifen bekommt Edgar es nicht.

Am Ende haben sich beide Vierbeiner trotzdem besser kennengelernt und Floppy hat - von oben bis unten besabbert - ein schleimiges Andenken von ihrem neuen Kumpel erhalten.