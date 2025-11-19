Til Schweiger zurück auf dem roten Teppich: "Ich frier' mich zu Tode"

Hamburg/London - Til Schweiger (61) ist wieder zurück: Nach seiner Auszeit ist er auf dem roten Teppich in London gewesen. Allerdings lief sein Besuch alles andere als angenehm für ihn ab.

Auf der Premiere seines neuen Films "Desperate Journey" gab sich Til Schweiger (61) gegenüber den Reporter nicht gesprächsfreudig. © IMAGO/WENN

Bei der Premiere seines neuen Films "Desperate Journey" in London erschien der Schauspieler und Filmemacher in schwarzem Pullover und schwarzem Schal ziemlich leger auf dem roten Teppich.

"Ich frier' mich zu Tode", verriet er RTL vor der versammelten Presse. Denn sein Outfit war so nicht geplant gewesen. Er habe "seine Jacke im Flieger vergessen" und musste sich deswegen am Abend der Premiere mit den winterlichen Temperaturen in London anfreunden.

Das gelang ihm scheinbar nicht vollständig, den Journalisten gegenüber hielt er sich bedeckt und antwortete auf Fragen meist knapp mit "Ja" oder "Nein".

Für die Fotografen vor Ort versuchte er trotzdem, sein Frösteln zu überspielen und machte selbst ein paar Erinnerungsfotos auf dem roten Teppich.