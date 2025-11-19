Til Schweiger zurück auf dem roten Teppich: "Ich frier' mich zu Tode"
Hamburg/London - Til Schweiger (61) ist wieder zurück: Nach seiner Auszeit ist er auf dem roten Teppich in London gewesen. Allerdings lief sein Besuch alles andere als angenehm für ihn ab.
Bei der Premiere seines neuen Films "Desperate Journey" in London erschien der Schauspieler und Filmemacher in schwarzem Pullover und schwarzem Schal ziemlich leger auf dem roten Teppich.
"Ich frier' mich zu Tode", verriet er RTL vor der versammelten Presse. Denn sein Outfit war so nicht geplant gewesen. Er habe "seine Jacke im Flieger vergessen" und musste sich deswegen am Abend der Premiere mit den winterlichen Temperaturen in London anfreunden.
Das gelang ihm scheinbar nicht vollständig, den Journalisten gegenüber hielt er sich bedeckt und antwortete auf Fragen meist knapp mit "Ja" oder "Nein".
Für die Fotografen vor Ort versuchte er trotzdem, sein Frösteln zu überspielen und machte selbst ein paar Erinnerungsfotos auf dem roten Teppich.
"Desperate Journey": Darum geht es in dem Film
Das Kriegsdrama von der englischen Regisseurin Annabel Jankel (70) basiert auf einer wahren Begebenheit. Die Geschichte spielt in den 40er-Jahren. Ein junger Mann namens Freddie Knoller (Lucas Lynggaard Tønnesen) muss vor den Nazis aus Wien fliehen und taucht in Paris unter.
Laut der Online-Film-Datenbank "IMDb" spielt Schweiger einen Offizier mit dem Namen Kurt. Einen offiziellen Starttermin für Deutschland hat der Film noch nicht.
Zu weiteren zukünftigen Projekten wollte oder konnte der Schauspieler RTL nichts sagen.
Vor einigen Tagen berichtete "The Hollywood Reporter", dass Schweiger in dem Thriller "Contra" mitspielten soll.
