"Happy-Feet-Friday": Tina Ruland zeigt jetzt jede Woche im Netz ihre Füße

Berlin - Schauspielerin Tina Ruland (57) zeigt einmal pro Woche auf Instagram ihre Füße. Was hat es mit dem "Happy Feet-Friday" auf sich?

Tina Ruland (57) hat kein Problem damit, ihren Körper im Internet zu zeigen. © Fabian Sommer/dpa

"Unheimlich viele Leute haben mich angeschrieben, wenn ich mal ein Bild barfuß gepostet habe: 'Zeig doch mal deine Füße'", erzählte Ruland bei RTL. Die 57-Jährige betreut ihren Account selbst und reagierte auf die Nachfrage mit einem wöchentlichen Format.

Ob mit auffälligem Nagellack oder mit Accessoires wie Fußkettchen oder Zehenringen - beim "Happy Feet-Friday" sind Tina Rulands Füße der Star.



"Ich habe kein Problem damit, einmal die Woche meine Füße zu zeigen, die ich selbst auch gut finde – mal gucken, was sich daraus ergibt", erklärte sie gegenüber dem Sender.

"Es gibt von mir ziemlich viel zu sehen in einschlägigen Printmedien, warum also nicht meine Füße zeigen?", sagte die Wahlberlinerin.

Gleichzeitig zieht die Schauspielerin klare Grenzen. Nacktbilder oder Inhalte, mit denen sie sich unwohl fühle, werde es von ihr nicht geben, so Ruland.