Tod mit nur 28 Jahren: Hayden Panettiere trauert um ihren Bruder Jansen!

Wie das Promi-Portal TMZ unter Berufung auf eine der Familie nahestehenden Quelle berichtete, sei der junge Mann am vergangenen Wochenende tot in seinem Apartment in New York aufgefunden worden.

Hayden Panettiere (33) brachte ihren Bruder Jansen (†28) in ihre Branche. Doch seine Leidenschaft entdeckte der 28-Jährige an anderer Stelle. © Amanda Edwards/Getty Images/AFP

Auch beruflich trat Jansen zunächst in die Fußstapfen seiner "inspirierenden", älteren Schwester und versuchte sich in der Schauspielerei, bevor er sich seiner großen Leidenschaft, der Malerei zuwandte.

Unter anderem ergatterte er Rollen in "Even Stevens", "Blue's Clues", "Robots", "Ice Age: The Meltdown" und "The Last Day of Summer", wie auf seiner IMDb-Seite zu lesen ist. Der 28-Jährige hatte sogar eine Rolle in der beliebten TV-Horror-Serie "The Walking Dead".

An einigen Projekten arbeiteten die Geschwister sogar gemeinsam: "Tiger Cruise" im Jahr 2004, "Racing Stripes" im Jahr 2005 und "The Forger" im Jahr 2011.