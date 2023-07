Trauer um Disney-Star: CoCo Lee stirbt mit 48 Jahren!

Disney-Star CoCo Lee wurde nur 48 Jahre alt. © Montage: Astrid Stawiarz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Allen Berezovsky / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

CoCos Schwestern Carol und Nancy richteten sich bei Instagram "an alle Fans und Freunde, die CoCo lieben" und teilten ihnen die traurige Nachricht mit.



"Am 2. Juli beging sie zu Hause einen Suizidversuch und wurde in eine Klinik gebracht. Trotz aller Bemühungen des Krankenhausteams, sie aus dem Koma zu retten und zu behandeln, starb sie schließlich am 5. Juli", heißt es in dem Statement, zu dem die Familie einen rührenden Clip mit zahlreichen Erinnerungsfotos an die verstorbene Popsängerin geteilt hat.

CoCo habe bereits seit einigen Jahren an Depressionen gelitten, erklärten ihre Schwestern weiter: "Aber in den vergangenen Monaten hat sich ihr Zustand drastisch verschlechtert."

Trotz professioneller Hilfe habe die "Mulan"-Sängerin ihre "inneren Dämonen" nicht besiegen können.