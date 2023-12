14.12.2023 15:06 Trauer um "The Beach Boys"-Star! Gitarrist verliert Kampf gegen Krebs

Musiker Jeffrey Foskett starb am 11. Dezember 2023 an Krebs. Der Gitarrist der Band "The Beach Boys" ist tot.

Von Anne-Sophie Mielke

Kalifornien (USA) - Trauer um "The Beach Boys"-Star Jeffrey Foskett (†67)! Der langjährige Gitarrist der weltbekannten Band verlor Anfang der Woche den Kampf gegen eine aggressive Krebs-Art. Jeffrey Foskett (†67) ist tot! Der US-Musiker verstarb am 11. Dezember im Alter von 67 Jahren. Foskett litt vier Jahre lang unter einem Anaplastischen Schilddrüsen-Karzinom, ein aggressiver bösartiger Tumor. Trotz Chemotherapie und Krankenhausaufenthalten bezeichnete der Gitarrist und Sänger die Zeit als die "BESTEN vier Jahre" seines Lebens, wie er im März noch auf Instagram schrieb. Die Bestrahlung hatte zu diesem Zeitpunkt bei ihm angeschlagen und seinen Zustand verbessert. Foskett bedankte sich für die Gebete seiner Fans: "Sie funktionieren! Ich bin der lebende Beweis. Ich bin eines von Gottes wandelnden Wundern", freute sich der 67-Jährige. 1980 kam gebürtige Kalifornier zu "The Beach Boys". Eigentlich sollte er nur vorübergehend für den Gitarristen Carl Wilson einspringen, doch er etablierte sich als fester Bestandteil der Band und blieb. Der Gitarrist der Band "The Beach Boys" verstarb am 11. Dezember. Bereits mit acht Jahren entdeckte er seine Liebe zur Musik und begann Gitarre zu spielen. Neben seiner Zeit bei "The Beach Boys" wirkte Foskett auch in anderen Bands mit und verfolgte einige Jahre Solo-Projekte.

Brian Wilson (81), der kreative Kopf der "Beach Boys", schrieb am Montag auf seiner Instagramseite: "Ich bin so untröstlich, dass mein lieber Freund Jeff Foskett verstorben ist. Jeff war auf unseren Touren immer für mich da und ohne ihn hätten wir das nicht geschafft." Für ihn war der Gitarrist einer der "talentiertesten Typen" und ein "großartiger musikalischer Leiter", der wie "ein Engel singen" konnte. "Full House"-Schauspieler John Stamos (60) war viele Jahre eng mit dem Musiker befreundet. "Heute habe ich mehr als einen Freund verloren; Ich habe einen Teil meiner Seele, meiner Geschichte verloren - Jeffrey Foskett, mein liebster Freund, Bruder und das hellste Licht in meinem Leben, hat diese Welt verlassen", trauert der Promi laut New York Post am Donnerstag.

